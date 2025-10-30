الخميس 30 أكتوبر 2025
ضبط مواد مخدرة وأسلحة بـ 102 مليون جنيه ومصرع عنصر إجرامي بعدة محافظات

ضبط بؤر إجرامية في
ضبط بؤر إجرامية في عدة محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية في اقتحام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر شديدة الخطورة، متخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي، أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بنطاق محافظة أسيوط، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا أبرزها قتل عمد، الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالسلاح الناري، سرقة بالإكراه، واستعراض قوة.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية وبحوزتهم أكثر من 581 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة (حشيش، شابو، هيدرو)، أكثر من 85 ألف قرص مخدر، و65 قطعة سلاح ناري (20 بندقية آلية، 30 بندقية خرطوش، 14 فرد خرطوش، طبنجة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بأكثر من 102 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

