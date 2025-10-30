الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل للمونديال

العراق
العراق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الحكم الأسترالي شون إيفانز لقيادة مباراة الذهاب بين منتخب العراق ونظيره منتخب الإمارات، ضمن الملحق المؤهل للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم، والتي ستقام في الإمارات.

حكام مباراة الامارات والعراق

ويُعد شون إيفانز أحد أبرز الحكام في القارة الآسيوية، حيث يمتلك خبرة دولية كبيرة في إدارة المباريات الكبرى داخل القارة وخارجها، وتميز بأسلوبه الصارم.

واحتل منتخب العراق المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف السعودية في المرحلة الرابعة والنهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.


بينما احتل منتخب الإمارات المركز الثاني، خلف منتخب قطر لمنافسات المجموعة الأولى لـ تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي 


تقام مباراة الذهاب بين العراق والإمارات في الملحق الآسيوي يوم 13 نوفمبر المقبل، على أن تلعب مباراة العودة يوم 18 من الشهر نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسترالي شون إيفانز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العراق والإمارات القارة الاسيوية تصفيات كأس العالم لاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة العراق والإمارات

مواد متعلقة

تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

بعد سلسلة من النتائج السلبية، 3 مواجهات صعبة تنتظر سلوت مع ليفربول

ماذا قال جوارديولا عن عودة مرموش للتهديف مع مانشستر سيتي؟

موعد مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية