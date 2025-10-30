الكشف عن طاقم تحكيم مباراة العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل للمونديال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الحكم الأسترالي شون إيفانز لقيادة مباراة الذهاب بين منتخب العراق ونظيره منتخب الإمارات، ضمن الملحق المؤهل للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم، والتي ستقام في الإمارات.

حكام مباراة الامارات والعراق

ويُعد شون إيفانز أحد أبرز الحكام في القارة الآسيوية، حيث يمتلك خبرة دولية كبيرة في إدارة المباريات الكبرى داخل القارة وخارجها، وتميز بأسلوبه الصارم.

واحتل منتخب العراق المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف السعودية في المرحلة الرابعة والنهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.



بينما احتل منتخب الإمارات المركز الثاني، خلف منتخب قطر لمنافسات المجموعة الأولى لـ تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي



تقام مباراة الذهاب بين العراق والإمارات في الملحق الآسيوي يوم 13 نوفمبر المقبل، على أن تلعب مباراة العودة يوم 18 من الشهر نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.