مشاهد مؤسفة، اشتباكات وفوضى بين لاعبي قطر وجماهير الإمارات (فيديو)

جانب من الاشتباكات، فيتو

شهد ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، أحداثًا مؤسفة عقب نهاية لقاء المنتخبين القطري والإماراتي، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات مونديال 2026.

ونجح "العنابي" في خطف بطاقة التأهل رسميًا إلى كأس العالم، في حين ودَّع المنتخب الإماراتي التصفيات متجهًا إلى الملحق الآسيوي.

 

اشتباكات بين لاعبي منتخب قطر وجماهير الإمارات 

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز قطر بهدفين مقابل هدف، هبط عدد من جماهير الإمارات إلى أرض الملعب في لحظات توتر كبيرة، بعد مشادات كلامية بين لاعبي الفريقين، إثر الطريقة التي احتفل بها لاعبو قطر أمام جماهير الأبيض، ما اعتبره مشجعو الإمارات "استفزازًا متعمدًا" عقب الخسارة الصعبة.

وبدأت الفوضى في الدقيقة 74، وخلال احتفال لاعبي قطر بهدفهم الثاني عن طريق بيدرو ميجيل، نزل عدد من مشجعي "الأبيض" إلى أرض الملعب، ما أدى إلى اشتباك كلامي وبدني محدود بينهم وبين لاعبي المنتخب القطري، قبل أن يتدخل الأمن لاحتواء الموقف.

وتصاعد التوتر مجددًا عقب صافرة النهاية، حين توجه بعض لاعبي قطر للاحتفال أمام مدرجات جماهير الإمارات، وهو ما اعتبره المشجعون "استفزازًا متعمدًا" بعد خسارتهم المؤلمة.

وردًّا على ذلك، هبط عدد من جماهير "الأبيض" إلى الميدان، لتندلع اشتباكات محدودة بين الطرفين، وسط حالة من الفوضى استمرت لعدة دقائق.

وتدخلت قوات الأمن فورًا، وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وانتشرت مقاطع فيديو توثق لحظات الشغب على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى في الملحق الآسيوي، بعد تعادله أمام عمان، ليتأهل لكأس العالم من خلال التصفيات لأول مرة في تاريخه.

 

أما منتخب الإمارات، فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاط من فوزه 2-1 على عمان، ليبقى في الوصافة، ويخوض الملحق الفاصل في نوفمبر المقبل، منتظرًا مواجهة وصيف المجموعة الثانية بين منتخبي السعودية أو العراق، لتحديد المنتخب الآسيوي الذي سيشارك في مرحلة الملحق العالمي بين القارات في مارس 2026.

ملعب جاسم بن حمد مونديال 2026 الإمارات قطر الدوحة

الجريدة الرسمية