تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ضَمنَ 14 فريقا التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بينما يتبقى مقعدان فقط سيتم حسمهما خلال الأيام المقبلة.

الفرق المتأهلة لدوري أبطال أفريقيا

وجاءت قائمة الفرق المتأهلة حتى الآن كالتالي:

الأهلي (مصر) – سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية) – الهلال (السودان) – باور دينامو (زامبيا) – سيمبا (تنزانيا) – يانج أفريكانز (تنزانيا) – ريفرز يونايتد (نيجيريا) – شبيبة القبائل (الجزائر) – مولودية الجزائر (الجزائر) – بترو أتلتيكو (أنغولا) – الجيش الملكي (المغرب) – صن داونز (جنوب أفريقيا) – الترجي الرياضي (تونس) – الملعب المالي (مالي).

في المقابل، يتبقى مقعدان فقط في انتظار الفائزين من المواجهتين القويتين بين:

نهضة بركان المغربي × الأهلي الليبي

بيراميدز × التأمين الإثيوبي

موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يُجرى سحب قرعة دور المجموعات يوم 3 نوفمبر بمشاركة 16 فريقًا، تمهيدًا لانطلاق مرحلة المجموعات التي تشهد تنافسًا شرسًا على بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي من كل مجموعة.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة حضورًا قويًا للأندية العربية التي تُمثل نصف عدد الفرق المتأهلة تقريبًا، ما يعد بموسم أفريقي مثير ومليء بالمواجهات الكبرى بين عمالقة القارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.