بعد سلسلة من النتائج السلبية، 3 مواجهات صعبة تنتظر سلوت مع ليفربول

يواجه الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ‎ليفربول، فترة صعبة بعد سلسلة من النتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة، حيث خسر الفريق 6 مباريات من آخر 7 خاضها في مختلف البطولات.

مهمة صعبة لسلوت

وتلقى الريدز هزائم متتالية أمام كريستال بالاس (مرتين)، تشيلسي، مانشستر يونايتد، غلطة سراي، وبرينتفورد، مقابل فوز وحيد على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

وتزداد الضغوط على سلوت في الفترة المقبلة، إذ تنتظره 3 اختبارات صعبة للغاية، تبدأ بمواجهة أستون فيلا على ملعب آنفيلد، ثم لقاء قوي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يصطدم بمانشستر سيتي خارج الديار في قمة الدوري الإنجليزي.

ويأمل سلوت في استعادة توازن الفريق وتجنب استمرار نزيف النقاط قبل أن تتحول الأزمة إلى خطر حقيقي على موسم ليفربول.

