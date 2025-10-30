الخميس 30 أكتوبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي لبدء مباحثات مهمة بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء ونظيره
رئيس الوزراء ونظيره الكويتي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبدء جلسة المباحثات الرسمية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادتين المصرية والكويتية على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبحث فرص زيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات بين البلدين، فضلًا عن تعزيز التعاون في قطاعات حيوية أخرى.

كما ستشمل أجندة اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف المصرية والكويتية تجاه التحديات الراهنة في المنطقة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتعكس هذه المباحثات عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت، وتطلعهما الدائم نحو مزيد من التكامل والتعاون المثمر في شتى القطاعات، بما يصب في صالح مسيرة التنمية والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

الجريدة الرسمية