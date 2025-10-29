نتائج الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز صاحب الأرض طاقمه الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي التأمين الإثيوبي الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف وهي نتيجة الذهاب سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم المتأهل لدور المجموعات.

يدير طاقم حكام من مدغشقر بقيادة الحكم ريفولالا ماندا، مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

طاقم حكام من مدغشقر يدير مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

ويعاون الحكم الإثيوبي مواطنوه، ديمبانانا أنديالفيلو المساعد الأول، وروملد برودو المساعد الثاني، وإيلفياس لومنسون الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب أداء طاقم الحكام التوجولي كومي كونيوه.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

ويستضيف بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السابعة مساء غد الخميس الموافق يوم 30 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب تقامان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين التأمين الإثيوبي وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز والتأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الـ11 نتيجة خطأ دفاعي من التأمين الإثيوبي انتهى بتمريرة عرضية من وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها فيستون ماييلي بتسديدة من أمام المرمى تهز الشباك.

وفي الدقيقة 83 جاء هدف التأمين الإثيوبي الأول بعد كرة عرضية ويقابلها بوراك بتسديدة لوب على حدود منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

وفيما يلي الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات حتى الآن:

1. الهلال السوداني

2. سان ليبوبو الكونغولي

3. يانج أفريكانز التنزاني

4. ريفرز يونايتد النيجيري

5. بترو أتلتيكو الأنجولي

6. الأهلي المصري

7. الترجي التونسي

8. شبيبة القبائل الجزائري

9. الملعب المالي

10. الجيش الملكي المغربي

11. مولودية الجزائر

12. ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

13. سيمبا التنزاني

14. باور ديناموز الزامبي

15. بيراميدز المصري أو التأمين الإثيوبي

16. نهضة بركان المغربي أو الأهلي طرابلس الليبي

