إصابة 6 أشخاص بحروق باستخدام مادة كاوية نتيجة خلاف على فرش البضائع بالجمالية

أصيب 6 أشخاص بحروق باستخدام مادة كاوية نتيجة خلاف على فرش البضائع بمنطقة الجمالية وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

تعود تفاصيل الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف الجرائم وحماية الأمن العام، تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة الجمالية، أسفرت عن إصابة عدة أشخاص بحروق متفرقة بالجسم.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرف أول وهو عامل (مصاب بحروق متفرقة بالجسم)، وطرف ثان مكون من بائعة وزوجها ونجلهما (مصابين بحروق متفرقة بالجسم) نتيجة خلاف حول وضع الطرف الثاني للبضائع أمام ورشة عمل الطرف الأول، ما تطور إلى مشاجرة، ألقى فيها الطرف الأول مادة كاوية على الطرف الثاني. وعند تدخل عامل وشقيقه لفض المشاجرة، أصيبا هما الآخران بحروق متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهامات فيما بينهم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

