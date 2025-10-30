الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

300 جنيه خسائر، سبائك الذهب الـ 1 جرام تتراجع بالصاغة

سبيكة ذهب
سبيكة ذهب

سبائك الذهب، واصلت أسعار سبائك الذهب تراجعها خلال بداية حركة التعاملات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بنحو 300 جنيه فى الجرام الواحد وذلك في سوق الصاغة ليبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 6685 جنيها، وذلك بدون المصنعية .

اقرأ أيضًا: تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان في الصاغة

 

سبائك الذهب - فيتو 
سبائك الذهب - فيتو 

 

ملاذ استثماري يحمي المستثمرين 

وتعتبر السبائك، سواء كانت من الذهب أو الفضة، ملاذا استثماريا مستقرا يحمي المستثمرين من مخاطر التضخم وتقلبات العملات، فهي ليست مجرد معدن ثمين، بل رمز للأمان الاقتصادي والاحتياطي القوي، مما يجعلها خيارا مفضلا للعديد من الأفراد والشركات حول العالم. 

كما أن الاستثمار في السبائك يعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوفر فرصة لتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، خصوصًا في الأوقات التي تزداد فيها حالة عدم اليقين المالي.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها في الأسعار محليا 

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.  

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام. 

وتعتبر سبائك الذهب من الخيارات الأكثر شيوعا للاستثمار في مصر، حيث يتم تحديد سعر السبيكة بناء على وزنها وجودتها وتختلف أسعار سبائك الذهب حسب العيار، ويعد العيار الأكثر تداولًا هو 24 قيراطا، نظرًا لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الذهب النقي.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

أسعار سبائك الذهب المختلفة بدون مصنعية 

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام حوالي 6685 جنيهات. 
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام حوالي 16500 جنيها. 
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات  حوالي 32125 جنيها. 
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات  حوالي 65400 جنيها. 
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام  حوالي 655650 جنيه. 
  • سعر سبيكة الذهب 1000 جرام حوالي 6503295 جنيهات. 

نرشح لك: الملاذ الآمن، سبائك الذهب وزن 10 جرامات تتخطى 50 ألف جنيه

سبائك الذهب - فيتو 
سبائك الذهب - فيتو 

معلومات عن الاستثمار في سبائك الذهب 

 الاستثمار في سبائك الذهب يعد من الخيارات الآمنة في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو التضخم، حيث يحتفظ بقيمته بمرور الوقت.

مزايا الاستثمار في سبائك الذهب

  1. حماية ضد التضخم: يعتبر الذهب من أفضل الأصول التي تحافظ على قيمتها ضد التضخم.
  2. سهولة التداول: يمكن بيع وشراء سبائك الذهب بسهولة في السوق المحلية أو من خلال البنوك.
  3. عائد مستقر: بمرور الوقت، يميل الذهب إلى زيادة قيمته، مما يجعل الاستثمار فيه فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل.
  4. نسبة ضرائب منخفضة: لا يفرض على سبائك الذهب ضرائب أو رسوم تداول عالية، مما يزيد من ربحية الاستثمار.

نصائح للاستثمار في سبائك الذهب

  • اختيار العيار المناسب: يفضل شراء سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا، لأنها أكثر نقاءً وتداولًا.
  • الشراء من مصادر موثوقة: يجب التأكد من شراء الذهب من مصادر موثوقة مثل البنوك أو الشركات المعتمدة لتجنب شراء ذهب مغشوش.
  • التخزين الآمن: من الضروري تخزين سبائك الذهب في أماكن آمنة مثل خزائن البنوك أو أماكن مخصصة لذلك.
  • مراقبة الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بأسواق المال العالمية، لذا من المهم متابعة الأسعار بشكل دوري.

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

هناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب  العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزء من الذهب الخالص من أصل 24 جزء، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سبيكة الذهب وزن 1 جرام سبيكة الذهب سبائك الذهب سبائك الذهب المختلفة بدون مصنعية سبيكة الذهب 1 جرام سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 1 جرام سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام سعر جرام الذهب سعر سبيكة الذهب 2 5 جرام سعر سبيكة الذهب 5 جرامات سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سعر سبيكة الذهب 100 جرام سعر سبيكة الذهب 1000 جرام

مواد متعلقة

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس وهذا العيار يسجل 4551 جنيهًا

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم الخميس

البنك المركزي السعودى يحسم قراره بشأن معدلات الريبو والريبو العكسي

ضربة الفيدرالي للدولار، هل تكون طوق نجاة للجنيه المصري؟ خبير يوضح

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة على الدولار

مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

المركزي القطري يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

لجنة برلمانية تناقش بروتوكولا معدلا بشأن اتفاقية محطة الضبعة النووية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

300 جنيه خسائر، سبائك الذهب الـ 1 جرام تتراجع بالصاغة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية