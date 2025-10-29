البنك المركزي السعودى يحسم قراره بشأن معدلات الريبو والريبو العكسي

البنك المركزى السعودى، قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة.

جدير بالذكر يأتى ذلك فى ضوء التطورات العالمية واتساقًا مع هدف البنك المركزى السعودى في المحافظة على الاستقرار النقدي.

