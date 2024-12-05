الخميس 05 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

اصنعى بنفسك سيروم زيوت طبيعية لحماية البشرة من التجاعيد المبكرة

سيروم طبيعي
سيروم طبيعي

السيروم من مستحضرات العناية بالبشرة التى انتشرت مؤخرا وهو عبارة عن سائل يحتوي على الزيوت والفيتامينات التى تحتاجها البشرة للتركيب بعمق والحفاظ على شبابها ونضارتها.

والسيروم له أنواع عديدة، وتحرص العديد من الفتيات على استخدامه حفاظا على جمالهن، ولكن للاسف عادة يباع السيروم بأسعار خيالية ما يدفع الفتيات بالبحث عن بدائل طبيعية له.

سيروم طبيعي لحماية البشرة من التجاعيد 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، سيروم من الزيوت الطبيعية لحماية البشرة من التجاعيد المبكرة.

المكونات:-

3 ملاعق كبيرة زيت ورد

2 ملعقة صغيرة زيت أرجان

6 قطرات زيت لافندر

3 قطرات زيت جزر

طريقة التحضير:

  • في زجاجة سيروم صغيرة (يفضل أن تكون زجاجية داكنة لحماية الزيوت من الضوء)، اخلطي 3 ملاعق صغيرة من زيت الورد مع 2 ملعقة صغيرة من زيت الأركان.
  • أضيفي 5-6 قطرات من زيت اللافندر و3 قطرات من زيت الجزر.
  • قومي بهز الزجاجة جيدًا لخلط المكونات معًا.
  • بعد تنظيف الوجه جيدا باستخدام منظف مناسب لبشرتك، ضعي 3-4 قطرات من السيروم على أطراف أصابعك.
  • دلكي السيروم بلطف على الوجه والرقبة في حركات دائرية صغيرة.
  • يفضل استخدامه في الليل قبل النوم ليتاح للسيروم العمل على تجديد البشرة أثناء النوم.
  • استخدمي السيروم بانتظام للحصول على أفضل النتائج.
  • احرصي على شرب كمية كافية من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب البشرة.
  • حاولي تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدمي واقي الشمس بشكل يومي.
  • بتطبيق هذا السيروم الطبيعي، يمكنك تعزيز صحة بشرتك وحمايتها من التجاعيد بشكل طبيعي وفعال.
سيروم طبيعي لحماية البشرة من التجاعيد 
سيروم طبيعي لحماية البشرة من التجاعيد 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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