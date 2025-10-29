ترقية عدد من رؤساء المراكز والمدن لدرجات الوظائف العليا، وتكليف قيادات جديدة بأسوان

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، التهنئة لترقية عدد من رؤساء المراكز والمدن لدرجات الوظائف العليا، وذلك عقب اعتماد وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

حركة المحليات

ورؤساء المراكز والمدن، هم: إبراهيم محمد سليمان حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والذى تم ترقيته لدرجة وكيل وزارة، وسيد سعدى أحمد حسن رئيس مركز ومدينة دراو، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام، ومحمد عبد العزيز محمد طه رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، والذى تم ترقيته أيضًا لدرجة مدير عام، وشوقى مصطفى جاد الرب محمد، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام.

وبالتوازي، تم تكليف ٣ من القيادات الجديدة، وهم: زهجر سليمان ثابت داود، وسمير سعد سيد إبراهيم، وأحمد صلاح الدين مصطفى صبري لتولي مسئولية عدد من الوحدات المحلية، حيث كانوا قيادات فى القوات المسلحة.

وقال الدكتور إسماعيل كمال: إن المرحلة الحالية ستشهد التقييم المستمر للقيادات التنفيذية، وهو ما يتطلب من الجميع المزيد من الجهد والعمل، والتفاني والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها، والتعامل السريع مع مشاكل وهموم المواطن، وهو ما يتم رصده من خلال الجولات الميدانية لمتابعة الجهود المبذولة في التعامل مع ملفات التصالح والتقنين وتحسين الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن الارتقاء بمستوى النظافة والتجميل والتطوير ورفع الإشغالات والتعديات.

وأشار إلى أننا نتطلع لإحداث نقلة نوعية فى منظومة العمل المحلي؛ بما ينعكس بدوره على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة على أرض هذه المحافظة العريقة.

