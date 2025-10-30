الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، أعمال التطوير الجارية بمسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، تمهيدًا لافتتاحه وعودة الأنشطة الفنية والأدبية والثقافية، دعمًا لدور المنصورة التاريخي كمنارة للفن والإبداع في دلتا مصر.

 

شملت الجولة متابعة التأهيل الإنشائي للمسرح، وتحديث أنظمة الصوت والإضاءة، وتجهيز الكواليس وغرف الفنانين، وتحسين سعة المقاعد ومسارات الحركة بما يضمن تجربة آمنة ومريحة للجمهور، إلى جانب رفع كفاءة المدخل الرئيس والمخارج وتيسير الوصول لذوي الهمم.

 

المسرح هيفتح أبوابه لكل الفئات وهنثبت خطة شهرية للعروض

وقال "المحافظ" المسرح سيفتح أبوابه لكل الفئات، هنثبت خطة شهرية للعروض، وبرامج تدريب للشباب على التمثيل والموسيقى والكورال والفنون التشكيلية، مؤكدًا أن القصر سيحتضن ورشا معتمدة تعلن مواعيدها تباعا، وأن الهدف هو إتاحة الثقافة للجميع.

 

معنا لاكتشاف ورعاية الموهوبين مجانًا

كما قال "مرزوق" هنشتغل بالشراكة مع وزارة الثقافة وجامعة المنصورة والمجتمع المدني معانا لاكتشاف ورعاية الموهوبين مجانًا،  موضحًا أنه سيتم تشكيل فرق تقييم ميدانية تمر على المراكز والقرى لإجراء اختبارات دورية، وتوفير منح تدريبية للمتميزين، وصولًا لمنصات العرض المحلية والقومية.

 

خطة التطوير لا تتوقف عند المسرح، بل تمتد إلى المكتبة وقاعات الفنون 

وأوضح " المحافظ " إلى أن خطة التطوير لا تتوقف عند المسرح، بل تمتد إلى المكتبة وقاعات الفنون والمساحات المفتوحة لإقامة مهرجانات ومسارح الشارع، بما يعزز هوية المنصورة كـعاصمة للفن الراقي في الدلتا، مع إعداد جدول افتتاح تدريجي يبدأ بعروض تجريبية تعقبها الانطلاقة الرسمية.

 

المحافظة ماضية في استعادة مكانة المنصورة الثقافية 

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة ماضية في استعادة مكانة المنصورة الثقافية عبر بنية تحتية حديثة، وبرامج اكتشاف ورعاية المواهب، وشبكة شراكات جادة، بما يصنع جيلا جديدًا من المبدعين ويعيد للمدينة مكانتها الفنية المستحقة.

