أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط بالتعادل أمام بتروجت.. قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي.. وتعديل مواعيد مباريات السوبر المصري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بتروجت، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم حامد حمدان، لاعب بتروجت، بالهدف الأول في الدقيقة 11 بعد ركلة حرة لمصلحة بتروجت تم تنفيذها بعرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها حمدان برأسية في شباك الأهلي، مستغلا الخروج الخاطئ من محمد الشناوي.

فيما أحرز جراديشار لاعب الأهلي، هدف التعادل بالدقيقة 60، في أول لمسة له بعد مشاركته بديلا، حيث جاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى قابلها لاعب الأهلي برأسية لتصل إلى جراديشار الذي أودعها برأسه في الشباك.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، القائمة التي تخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية إدخال بعض التعديلات على مباريات بطولة السوبر المصري، التي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبلين، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وجاء المواعيد الجديدة لمباريات السوبر المصري كالتالي:

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

بدأ الحديث عن الوجهة المرتقبة للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول، حال رحيله عن الدوري الإنجليزي، خاصة في ظل الانتقادات التي يتلقاها بسبب أدائه المتراجع هذا الموسم.

ولم يسجل محمد صلاح إلا 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة بعد 13 مباراة هذا الموسم، وهو ما تسبب في زيادة التكهنات حول مستقبله مع ليفربول.

وذكر الصحفي "جرايم بيلي" لموقع "TBR FOOTBALL" أن محمد صلاح سينتقل في النهاية للدوري السعودي حتى لو لم يكن ذلك خلال الصيف المقبل، قائلا: "لن يختفي ارتباط محمد صلاح بالدوري السعودي لكنه لا يريد ذلك، ومع ذلك سينتهي به المطاف باللعب في السعودية يومًا ما".

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن الساعات الماضية شهدت مشاورات مكثفة بين حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، من أجل الوصول إلى حل فيما يتعلق بتواجد لاعبي بيراميدز، ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وبحسب المصدر، فإن هاني أبو ريدة طلب من حلمي طولان تقليل عدد لاعبي بيراميدز في القائمة النهائية لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بحيث يقوم بقيد 3 لاعبين فقط من الفريق السماوي بعد أن كان طولان ينوي ضم 7 لاعبين هم: أحمد الشناوي ومحمود جاد حارسي المرمى، إلى جانب أحمد سامي وكريم حافظ وأحمد عاطف قطة ومروان حمدي ومحمود زالاكا.

حسم سيد عبد الحفيظ، المرشح على منصب العضوية في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، الجدل حول إمكانية تعاقد القلعة الحمراء مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح نجم كبير جدا، وحقق إنجازات وأرقام قياسية يصعب على أي لاعب عربي تحقيقها، لكن فكرة انضمامه إلى الأهلي غير مطروحة من الأساس".

أعلنت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، العقوبات التي أقرتها لجنة القيم بشأن واقعة منتخب تنس الطاولة، خلال مشاركته في كأس أفريقيا بتونس مؤخرا.

وجاءت قرارات لجنة القيم كالتالي: توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وقيامه فعليًا بتعليقها بتوقفه عمدًا عن اللعب، بدعوى تواجد زميله اللاعب محمود أشرف في الملعب، مما عرض الفريق لخطر اعتبار المباراة منسحبًا منها وخاسرًا.

أرسل الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، خطابات استدعاء رسمية للثنائي محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وأكرم توفيق لاعب الشمال القطري، للانضمام لمعسكر الفراعنة في نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهة الجزائر وديا، ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس العرب.

ويعتمد الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان على الثنائي محمد النني وأكرم توفيق بشكل أساسي، حيث يعدان من العناصر الأساسية طوال الفترة الماضية.

أفادت تقارير إخبارية سعودية بأن أندية الدوري السعودي تستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، في ظل خلافه مع مدربه أرني سلوت، الذي بدأ يضعه على دكة البدلاء في المواجهات الأخيرة.

ويُعد محمد صلاح، الذي يُعتبر رمزا عالميا وأشهر لاعب عربي في العالم، هدفا رئيسا منذ فترة طويلة لأندية دوري روشن السعودي، الذي يشهد نموًا متسارعا واستقطابا متزايدا للنجوم العالميين.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يتصاعد الاهتمام بضم صلاح أكثر من أي وقت مضى.

