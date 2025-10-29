الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أول تحرك سعودي للتعاقد مع محمد صلاح بعد أزمته مع سلوت

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أفادت تقارير إخبارية سعودية بأن أندية الدوري السعودي تستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، في ظل خلافه مع مدربه أرني سلوت، الذي بدأ يضعه على دكة البدلاء في المواجهات الأخيرة.

محمد صلاح هدفا لأندية الدوري السعودي 

ويُعد محمد صلاح، الذي يُعتبر رمزا عالميا وأشهر لاعب عربي في العالم، هدفا رئيسا منذ فترة طويلة لأندية دوري روشن السعودي، الذي يشهد نموًا متسارعا واستقطابا متزايدا للنجوم العالميين.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يتصاعد الاهتمام بضم صلاح أكثر من أي وقت مضى.

ورغم أن صلاح جدد عقده مع ليفربول حتى عام 2027، فإن الاهتمام من دوري روشن للمحترفين ما زال قويًا للغاية؛ إذ ترى الأندية السعودية أن ضم صلاح سيكون خطوة رمزية وتاريخية تعزز مكانة الدوري عالميًا وتمنحه زخمًا إضافيًا في مشروعه الطموح لجذب أكبر نجوم كرة القدم.

تحرك سعودي جديد للتعاقد مع محمد صلاح 

وأشارت منصة "indykaila" الإخبارية إلى أن صلاح ما زال على رادار أندية الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم أنه يمر حاليا بأسوأ فترة له بقميص ليفربول من حيث الأداء العام، فإن محمد صلاح ما زال يمتلك 7 مساهمات تهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) في 13 مباراة فقط بجميع المسابقات، وهو رقم كافٍي لإظهار مدى استثنائية النجم المصري حتى في لحظاته الصعبة.

ليفربول محمد صلاح صلاح الدوري السعودي آرني سلوت

