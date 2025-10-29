أول تحرك سعودي للتعاقد مع محمد صلاح بعد أزمته مع سلوت

أفادت تقارير إخبارية سعودية بأن أندية الدوري السعودي تستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، في ظل خلافه مع مدربه أرني سلوت، الذي بدأ يضعه على دكة البدلاء في المواجهات الأخيرة.

محمد صلاح هدفا لأندية الدوري السعودي

ويُعد محمد صلاح، الذي يُعتبر رمزا عالميا وأشهر لاعب عربي في العالم، هدفا رئيسا منذ فترة طويلة لأندية دوري روشن السعودي، الذي يشهد نموًا متسارعا واستقطابا متزايدا للنجوم العالميين.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يتصاعد الاهتمام بضم صلاح أكثر من أي وقت مضى.

ورغم أن صلاح جدد عقده مع ليفربول حتى عام 2027، فإن الاهتمام من دوري روشن للمحترفين ما زال قويًا للغاية؛ إذ ترى الأندية السعودية أن ضم صلاح سيكون خطوة رمزية وتاريخية تعزز مكانة الدوري عالميًا وتمنحه زخمًا إضافيًا في مشروعه الطموح لجذب أكبر نجوم كرة القدم.

تحرك سعودي جديد للتعاقد مع محمد صلاح

وأشارت منصة "indykaila" الإخبارية إلى أن صلاح ما زال على رادار أندية الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم أنه يمر حاليا بأسوأ فترة له بقميص ليفربول من حيث الأداء العام، فإن محمد صلاح ما زال يمتلك 7 مساهمات تهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) في 13 مباراة فقط بجميع المسابقات، وهو رقم كافٍي لإظهار مدى استثنائية النجم المصري حتى في لحظاته الصعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.