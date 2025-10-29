تعديل مواعيد مباريات السوبر المصري بفرمان من رابطة المحترفين الإماراتية

السوبر المصري، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية إدخال بعض التعديلات على مباريات بطولة السوبر المصري، التي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبلين، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

المواعيد الجديدة لمباريات السوبر المصري

الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء

علما بأن المواعيد المذكورة ستكون بتوقيت القاهرة، بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي، بدءا من منتصف ليل غدا الخميس.

ملاعب السوبر المصري

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بالعين مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، بينما استاد آل نهيان يستضيف مباراتي الزمالك أمام بيراميدز وتحديد المركز الثالث، فيما يستضيف استاد محمد بن زايد مباراة نهائي السوبر المصري.

