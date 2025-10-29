الأربعاء 29 أكتوبر 2025
فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

فريق الزمالك
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، القائمة التي تخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

