أحمد ربيع يقترب من قيادة وسط الزمالك أمام البنك الأهلي

اقترب أحمد ربيع، لاعب خط وسط نادي الزمالك، من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن المدير الفني يانيك فيريرا يدرس الدفع باللاعب منذ البداية لتعويض غياب بعض العناصر الأساسية في خط الوسط، وعلى رأسهم دونجا الذي يعاني من الاصابة.

وشارك أحمد ربيع في التدريبات الأخيرة بصورة قوية، وظهر بمستوى مميز نال إعجاب الجهاز الفني، مما جعله المرشح الأول لقيادة خط الوسط إلى جانب عبدالله السعيد

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق الفوز أمام البنك الأهلي لاستعادة الثقة ومواصلة التقدم في جدول الدوري بعد النتائج المتذبذبة خلال الجولات الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.