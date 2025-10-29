الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أحمد ربيع يقترب من قيادة وسط الزمالك أمام البنك الأهلي

احمد ربيع
احمد ربيع

اقترب أحمد ربيع، لاعب خط وسط نادي الزمالك، من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن المدير الفني يانيك فيريرا يدرس الدفع باللاعب منذ البداية لتعويض غياب بعض العناصر الأساسية في خط الوسط، وعلى رأسهم دونجا الذي يعاني من الاصابة.

وشارك أحمد ربيع في التدريبات الأخيرة بصورة قوية، وظهر بمستوى مميز نال إعجاب الجهاز الفني، مما جعله المرشح الأول لقيادة خط الوسط إلى جانب عبدالله السعيد

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق الفوز أمام البنك الأهلي لاستعادة الثقة ومواصلة التقدم في جدول الدوري بعد النتائج المتذبذبة خلال الجولات الماضية.

