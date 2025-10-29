بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في انقلاب جرار زراعي بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب جرار زراعي في سوق قرية ظفر مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب جرار زراعي في سوق قرية ظفر مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.



على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى تمى الأمديد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث سوق ظفر بتمى الأمديد

وكشف مصدر طبي عن استقبال 3 مصابين في حادث انقلاب جرار زراعي، حيث تبين إصابة رضا سعد السعيد الدين 18 سنة مصابا بجرح سطحي بالساق اليسرى اشتباه كسر.



وأصيب محمد موسى أحمد على 22 سنة بجرح تهتكى بالساق اليسرى، وصبحي محمد صبحى 17 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى.



جرى نقل المصابين لمستشفى تمى الأمديد المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

