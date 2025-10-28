صحة الدقهلية تفوز بالمركزين الأول والثالث في تقييم الأداء

أعلنت صحة الدقهلية عن فوزها بالمركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية في تقييم الأداء.

فوز صحة الدقهلية بالمركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية

في إطار حرص القيادة السياسية لاعتماد مصر خالية من مرضى البلهارسيا والتراكوما، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء استعدادات وزارة الصحة للقضاء على المرضين بحلول عام 2026، وضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر خالية من البلهارسيا والتراكوما 2025-2026".

وجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص التهنئة والتقدير إلى الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، بمناسبة حصولها على المركز الأول في التقييم الفردي لمديري الإدارات العامة للمتوطنة، وعلى المركز الثالث على مستوى الجمهورية في التقييم الوزاري لمؤشرات الأداء خلال الثلاثة أرباع السنوية لعام 2025.

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من فرق العمل في جميع الإدارات الصحية، مثمنًا ما تحقق من خفض معدلات الإصابة بالأمراض المتوطنة، ولا سيما البلهارسيا، من خلال حملات فحص العينات العشوائية لطلاب المدارس والجمهور، وصرف العلاج المجاني للحالات الإيجابية، فضلًا عن أعمال مكافحة القواقع ومعالجة المجاري المائية للبؤر المصابة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن هذا النجاح يأتي في إطار سعي وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز جهود مكافحة الأمراض المتوطنة، والتي تشمل الملاريا، البلهارسيا، الفيلاريا، الليشمانيا، الفاشيولا، والتراكوما، مشيرًا إلى أن التقييم الوزاري شمل الجوانب الفنية والوقائية والإدارية ومؤشرات الأداء العام.

فيما أشارت الدكتورة سحر علي، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، إلى أنه تم عقد تدريب لمسؤولي المتوطنة بالإدارات الصحية بحضور الدكتورة هبة عبد الموجود مدير إدارة الملاريا، والدكتور محمد عماد مدير إدارة البلهارسيا، والمهندس وائل الرفاعي مدير إدارة مكافحة القواقع، حيث تم استعراض جاهزية الملفات الخاصة بالإشهاد ومناقشة ما تم إنجازه ميدانيًا وإداريًا تمهيدًا لزيارة وفد منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن التدريب تناول أيضًا إجراءات استدامة خلو مصر من الملاريا والاستعداد لمواجهة أي تفشيات وبائية محتملة.

يُذكر أن مصر نجحت في القضاء على الملاريا تمامًا، وحصلت على شهادة خلوها من المرض من منظمة الصحة العالمية عام 2024، كما حصلت على شهادة خلوها من مرض الفيلاريا في نهاية عام 2017.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور حمودة الجزار الشكر لجميع الفرق الصحية بالمحافظة على جهودهم المخلصة وروح التعاون والانضباط التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا دعمه المستمر لهم ومتابعته الدورية لمواصلة التميز والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

