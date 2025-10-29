محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية المختلفة والمقام أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن استمرار عمل المعرض بشكل يومي جاء استجابة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف من السوق الدائم هو توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية مخفضة تصل في بعض السلع لأكثر من 20%، بما يتناسب مع دخول الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والأجهزة التنفيذية، وحي شرق المنصورة.

المعرض يعمل بشكل يومي استجابة لمطالب المواطنين

وأوضح "مرزوق" أن المعرض الدائم يضم أكثر من 13 شركة ومصنع عارض، إلى جانب بيع اللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة، وتمت إقامة منفذ دائم بالمعرض لبيع الأسماك، فضلًا عن بيع البيض الأبيض والأحمر بأسعار مخفضة تصل إلى 125 جنيه للطبق، بالإضافة إلى وجود منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة داخل المعرض، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المجتمعية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية.وشدد على العارضين، الالتزام بالأسعار المخفضة وإعلانها في أماكن ظاهرة.

دعوة المواطنين للاستفادة من عروض الأسعار المخفضة والمميزة بالمعرض

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين للاستفادة من عروض الأسعار المخفضة بالمعرض خاصة البيض، والسكر والأرز، بالإضافة إلى أسعار الخضراوات، وذلك كله بأسعار تنافسية تصب في مصلحة المواطنين، ونتيجة المتابعة المستمرة للأسعار بالمعرض.

الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية والإعلان عنها بشكل دائم

وحرص محافظ الدقهلية على الاستماع إلى المواطنين، الذين أكدوا رضاهم عن جودة السلع وملائمة أسعارها، وأعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظ الملموسة موجهين له الشكر على حسن الأداء وجولاته التي لا تتوقف حرصا منه على مصالح المواطنين، وشدد المحافظ على ضرورة تفاعل المواطنين مع جهود الدولة لتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.

