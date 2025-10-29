الخميس 30 أكتوبر 2025
كأس كاراباو، تشيلسي يتقدم 3-0 أمام وولفرهامبتون بالشوط الأول

فريق تشيلسي، فيتو
كأس كاراباو، إنتهى الشوط الأول من مباراة وولفرهامبتون أمام تشيلسي بتقدم الأخير 3-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.

 

كان أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير لفريق تشيلسي، تشكيلة فريقه، لمواجهة منافسه وولفرهامبتون، في كأس كاراباو

وكان فريق تشيلسي قد تأهل إلى الجولة الرابعة من بطولة كأس كاراباو بعد الفوز أمام لينكولن سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما صعد وولفرهامبتون على حساب إيفرتون بهدفين مقابل لاشيء.

تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

دخل فريق تشيلسي مباراته أمام وولفرهامبتون في كأس كاراباو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يورجنسن

خط الدفاع: هاتو، تشالوباه، توسين، مالو جوستو.

خط الوسط: لافيا، إنزو فيرنانديز، بوناتي.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جيمي جيتنز، استيفاو.

فريق وولفرهامبتون، فيتو
تشكيل وولفرهامبتون أمام تشيلسي، فيتو
تشكيل وولفرهامبتون أمام تشيلسي

فيما، دخل فريق وولفرهامبتون مباراته أمام تشيلسي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: سا
الدفاع: دوهيرتي - موسكيرا - جوميز – مولر – أغبادو
خط الوسط: تشاتشوا – جوميز – لوبيز – هيوانج تشان
الهجوم: أروكوداري

كأس كاراباو كاس الرابطة الإنجليزية وولفرهامبتون تشيلسي ملعب مولينيو وولفرهامبتون ضد تشيلسي

