الزمالك يكشف حقيقة تلقيه إخطارا رسميا بإيقاف دونجا قبل السوبر المصري

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن النادي لم يتلق أي إخطار رسمي من اتحاد الكرة بشأن إيقاف لاعب الوسط نبيل عماد دونجا أو منعه من المشاركة في مباراة السوبر المصري المقبلة أمام الأهلي.

وأوضح المصدر أن المستند الذي نشره عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إيهاب الكومي عبر وسائل الإعلام غير موثّق رسميًا، ولا يحمل ما يثبت أن الزمالك تسلّم أي إشعار بالإيقاف، مؤكدًا أن النادي لم يُخطر بأي قرار رسمي حتى الآن.

وتساءل المصدر: “هل من المنطقي أن يحصل اللاعب على تأشيرة سفر مع البعثة إلى الإمارات لو كان موقوفًا رسميًا؟!”، مشددًا على أن دونجا سيسافر بشكل طبيعي مع الفريق وأن مشاركته في السوبر المصري ستُحسم وفقًا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأكد أن الزمالك يتعامل فقط مع المخاطبات الرسمية، ولن يلتفت لأي مستندات غير موثقة أو تداولات عبر وسائل الإعلام.

