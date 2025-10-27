الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خبير لوائح: عقوبة دونجا تطبق في السوبر المصري فقط

دونجا
دونجا

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن إيقاف نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تطبق في بطولة السوبر المصري فقط.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" الشروط الخاصة ببطولة السوبر المصري التي تم ارسالها لجميع الأندية المشاركة قبل البطولة، تؤكد أن الإنذارات والعقوبات تطبق في نفس المسابقة".

وتابع:" حديث محمد متولي المستشار القانوني للزمالك، عن عدم قانونية إيقاف دونجا، غير صحيح، ورديت عليه في المنشورات التي نشرها على الفيس بوك، وقام بمسح البوست".

الجريدة الرسمية