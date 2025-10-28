الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
آخر كلام في موقف إمام عاشور من السوبر المصري

إمام عاشور
إمام عاشور

حسم مصدر داخل الأهلي موقف إمام عاشور لاعب الفريق من تدعيم الأهلي في رحلة الإمارات لخوض السوبر المصري المقرر له خلال الفترة من ٦-٩ نوفمبر المقبل. 

وقال: إمام عاشور غير جاهز طبيا للتواجد مع الأهلي في الحسابات الفنية في مباراة السوبر المصري، حتى مع تحسن حالته يظل اللاعب غير جاهز تماما، حيث يبدأ قريبا تنفيذ برنامجه البدني لتجهيزه للفترة القادمة. 

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب على تشكيل الفريق لمباراة بتروجت غدا. 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بتروجت 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري 

الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وزيزو 

الهجوم: أشرف بن شرقي وتريزيجيه وجراديشار 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه نظيره بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون سبورت.

