خلال ساعات، جلسة جديدة بين الزمالك ومحمد السيد لحسم ملف التجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة بالنادي قررت عقد جلسة جديدة مع محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للتفاوض حول تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تعثر الجلسة السابقة بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن الجلسة الماضية لم تشهد أي اتفاق نهائي، بسبب تمسك اللاعب بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وهو ما تراه إدارة النادي رقمًا مبالغًا فيه في ظل السياسة المالية الحالية.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يسعى للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، خاصة أن محمد السيد يُعد من العناصر المميزة التي يحرص الجهاز الفني على استمرارها داخل الفريق.

ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، بحضور مسئولي لجنة الكرة ووكيل اللاعب، لمحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق نهائي قبل الدخول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

