الشباب والرياضة تعتمد تعديلات لائحة نادي مدينة نصر

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

اعتمدت وزارة الشباب والرياضة، تعديلات لائحة نادي مدينة نصر للطرق والكباري، بعد التغييرات الأخيرة في قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 239، تعديلات لائحة مدينة نصر، والتي شهدت استبدال بعض البنود للائحة التي ظهرت في يونيو الماضي، مع إضافة عدد من البنود الجديدة.

الشباب والرياضة تعلن ضوابط الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 239، قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1464 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية، حيث تضمن القرار أنه خلال 3 أشهر يجب عقد اجتماع لتعديل لائحة النظام الأساسي للجنة البارالمبية وتوفيق أوضاعها وفقا للنظام الجديد، على أن يتم إرساله للجهة الإدارية المركزية لاعتماده، قبل الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة خلال 45 يوما.

وأكدت وزارة الرياضة، أنه في حال عدم الرد على التعديلات الجديدة خلال 15 يوما، فيعني أنه تمت الموافقة على التعديلات، على أن يتم إرسال مقترح التعديلات قبل 15 يوما من موعد عقد الاجتماع، وفي حال الموافقة فيمكن الدعوة من اليوم التالي.

وأعلنت الوزارة أنه يجب على اللجنة البارالمبية نشر موعد عقد الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية، على أن تكون الدعوة في موعد لا يقل عن 10 أيام ولا يزيد عن 20 يوما.

كما قررت وزارة الرياضة اعتماد ضوابط تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة البارالمبية المصرية وفقا للقانون رقم 171 لسنة 2025، على أن تسرى أحكام هذا القرار على اللجنة البارالمبية المصرية حال عدم انعقاد الاجتماع الخاص لجمعيتها العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب لتوفيق أوضاعها.

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، انطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين للجولف، خلال الفترة من 29 أكتوبر الحالي حتى 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة 115 لاعبًا من 35 دولة يتنافسون على لقب أعرق بطولات الجولف في الشرق الأوسط، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 125 ألف دولار.

جاء ذلك بحضور عمر هشام طلعت، رئيس اتحاد الجولف، جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا في مصر، غسان قباني، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للجولف.

