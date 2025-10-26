انعقاد الجمعيات العمومية لـ10 أندية بدمياط لتوفيق أوضاعها مع قانون الرياضة الجديد

انتهت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، من عقد الاجتماعات الخاصة للجمعيات العمومية لـ10 أندية رياضية بمختلف مراكز المحافظة، لاعتماد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم (1113)، في إطار تطبيق أحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم (171) لسنة 2025، والقرارات التنفيذية المنظمة لذلك.

وشهدت الاجتماعات حضورًا مكثفًا من أعضاء الجمعيات العمومية، حيث اكتمل النصاب القانوني لعدد (7) أندية، وتم خلالها اتخاذ القرارات وفقًا للوائح المنظمة، فيما لم يكتمل النصاب القانوني لعدد (3) أندية، وتم التعامل مع الموقف وفقًا لما نص عليه القانون واللوائح التنفيذية في هذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن انعقاد هذه الجمعيات يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور الجمعيات العمومية كأعلى سلطة داخل الكيانات الرياضية، وترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية داخل الأندية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو حوكمة العمل الرياضي وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة المنظومة.

وأشار محمد فوزي إلى أن المديرية تواصل الإشراف الكامل على سير العملية التنظيمية للجمعيات العمومية بمختلف أندية دمياط، وكذلك تحت إشراف قضائي كامل ضمانًا لحسن الأداء والتزام الجميع بالضوابط القانونية.

وزير الرياضة يتحدث عن إنجاز الكرة المغربية ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية من القاعدة إلى القمة، مشيرًا إلى ضرورة تقييم الأداء الفني والإداري في المنتخبات الوطنية بمعايير واضحة وثابتة.

إنجاز الكرة المغربية

وقال صبحي: "فرحانين بإنجاز الكرة المغربية بالفوز بكأس العالم للشباب، ولازم نقف مع نفسنا.. ووزارة الرياضة هتقدم دعم لتطوير مدرسة الموهوبين ووضع معايير ثابتة لاختيار المدربين في المنتخبات كلها، واللي مش هيتخطى المعايير دي مش هيكون مدرب منتخب".

أرض الزمالك في 6 أكتوبر

وفي ملف نادي الزمالك، طمأن الوزير جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الدولة تدعم النادي في أزماته الحالية.

وأضاف: "احنا مع نادي الزمالك، ومش كل اللي بيتعمل هيتقال، وكل الاحتمالات موجودة لمساعدة النادي. الزمالك مش هينهار، واحنا مساندين ومساعدين، ودي رسالة اطمئنان. الاحتمالين موجودين يا تتحل مشكلة الأرض يا إما هيكون فيه أرض بديلة."

تأتي هذه التصريحات لتؤكد توجه وزارة الشباب والرياضة نحو إصلاح المنظومة الرياضية ودعم الأندية الكبرى، مع التركيز على تأهيل الكوادر الفنية واستمرار المؤسسات الرياضية في أداء دورها دون أزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.