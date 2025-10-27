إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفليها في الغربية

قررت جهات التحقيق بقسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفليها وذلك بعد الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف وورود تحريات المباحث الجنائية التي أكدت أن الواقعة تعود إلى نحو ثلاثة أشهر وليست حديثة كما تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية أن الأم كانت قد أرسلت مقطع الفيديو في وقت سابق إلى زوجها السابق الذي يعمل في مجال توصيل الطلبات في محاولة منها لاستعطافه وتحفيزه على تحمّل نفقات طفليهما إلا أن الزوج وبعد علمه بزواجها من شخص آخر، قام مؤخرًا بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في إثارة موجة من الجدل والاستياء العام.

وبعد ضبط الأم والتحقيق معها قررت جهات التحقيق تسليم الطفلين إلى شقيق والدهما باعتباره الأجدر برعايتهما نظرًا لثبوت عدم أمانة الأم عليهما فيما تم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها إلى حين استكمال التحقيقات النهائية في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.