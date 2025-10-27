الإثنين 27 أكتوبر 2025
إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفليها في الغربية

الطفلين
الطفلين

قررت جهات التحقيق بقسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفليها وذلك بعد الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف وورود تحريات المباحث الجنائية التي أكدت أن الواقعة تعود إلى نحو ثلاثة أشهر وليست حديثة كما تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط أم قيدت صغيريها بالحبال داخل حمام منزلها في الغربية

حريق بسوبر ماركت قرب نادي طنطا بالغربية

وأوضحت التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية أن الأم كانت قد أرسلت مقطع الفيديو في وقت سابق إلى زوجها السابق الذي يعمل في مجال توصيل الطلبات في محاولة منها لاستعطافه وتحفيزه على تحمّل نفقات طفليهما إلا أن الزوج وبعد علمه بزواجها من شخص آخر، قام مؤخرًا بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في إثارة موجة من الجدل والاستياء العام.

وبعد ضبط الأم والتحقيق معها قررت جهات التحقيق تسليم الطفلين إلى شقيق والدهما باعتباره الأجدر برعايتهما نظرًا لثبوت عدم أمانة الأم عليهما فيما تم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها إلى حين استكمال التحقيقات النهائية في الواقعة. 

