نائب محافظ الغربية يتفقد موقع انقلاب ناقلة محملة بالزيت على الطريق الدولي طنطا – السنطة

تفقد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، منذ قليل، موقع حادث انقلاب 2 تانك من الزيت تابعين لإحدى سيارات النقل على الطريق الدولي الجديد "طنطا – السنطة"، وذلك لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سير الإجراءات العاجلة لتأمين الطريق.

وتبين أن سعة كل تانك نحو 500 لتر مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الزيت على سطح الطريق وتسببه في إعاقة حركة المرور.

نائب محافظ الغربية يتفقد موقع انقلاب تانكي زيت

وعلى الفور انتقلت الدكتور مني صالح رئيسة مركز ومدينة السنطة ونائبيها عماد شعراوى وابو اليزيد حسن إلى موقع الحادث برفقة نائب مأمور قسم شرطة السنطة أحمد حبشي وقوات مرور السنطة برئاسة الرائد حسام بيومي ووحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف حيث تم تنفيذ خطة عاجلة للتعامل مع الموقف.

وباشرت فرق الحماية المدنية ومجلس مدينة السنطة أعمالها في احتواء بقع الزيت وتنظيف الطريق باستخدام الرمال والمعدات المخصصة فيما تولت إدارة المرور تنظيم حركة السيارات وتحويلها إلى مسار بديل لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث.

وأكدت رئيسة المدينة أنه لم تقع أي إصابات بشرية مشددة على سرعة إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية ورفع المخلفات الناتجة عن الحادث بالكامل حرصًا على سلامة المواطنين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

