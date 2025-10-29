الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة المالية تشارك في فعاليات “أسبوع المستثمر العالمي 2025”

أسبوع المستثمر العالمي
"أسبوع المستثمر العالمي"

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي 2025" (World Investor Week – WIW)، وهو حدث سنوي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي تُعد الجهة المسؤولة عن وضع المعايير الدولية للأسواق المالية وتضم في عضويتها الهيئات الرقابية من مختلف دول العالم.

"أسبوع المستثمر العالمي" مبادرة دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي

ويُعد "أسبوع المستثمر العالمي" مبادرة دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي والاستثماري لدى الجمهور، وتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على المعرفة، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقافة التعامل الآمن مع الأدوات المالية.

ويركّز الأسبوع هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية:


1. مكافحة الاحتيال المالي من خلال نشر التوعية بأساليب الاحتيال الشائعة وطرق اكتشافها وسبل حماية الأفراد من الممارسات غير المشروعة.

2. التكنولوجيا المالية (FinTech) باعتبارها أحد أبرز الاتجاهات الحديثة في الخدمات المالية التي تتيح فرصًا أوسع للشمول المالي وتقدّم حلولًا مبتكرة وآمنة للمستثمرين.

3. الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية ودوره المتنامي في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، وتحليل البيانات المالية، والكشف المبكر عن المخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتحسين تجربة المستثمرين.

وفي إطار فعاليات الأسبوع، تنفّذ الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الأنشطة التوعوية والمحاضرات والبرامج التفاعلية الموجهة للجمهور وموظفي الهيئة، إلى جانب نشر محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية ونشر المعرفة الاستثمارية.

وقد نظّمت الهيئة حتى الآن دورتين افتراضيتين حول صناديق الاستثمار، ناقشت خلالهما سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة، موضوعات صناديق الاستثمار في الذهب وصناديق الاستثمار العقارية، مع تحليل مزايا ومخاطر كل نوع ودورها في مواجهة تقلبات السوق. كما عُقدت محاضرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق رأس المال، قدّمها المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة، تناول فيها أهمية الذكاء الاصطناعي، ومزاياه وتحدياته، وتأثيره على قرارات المستثمرين.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي تأكيدًا لدورها الرائد في دعم جهود التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، وبخاصة فئة الشباب وطلبة الجامعات، إلى جانب حماية المتعاملين في الأسواق وتعزيز الشمول المالي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ القرار Tech اسبوع المستثمر العالمي اسواق المال الاوراق المالية الادوات المالية التكنولوجيا المالية التواصل الاجتماعي الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الذكاء الاصطناع الذكاء الاصطناعي تشجيع المستثمرين مكافحة الاحتيال

مواد متعلقة

رئيس الرقابة المالية: نماذج إدارة الأزمات التقليدية لم تعد كافية

رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال بمدريد

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الدولار وارتفاع الذهب والفراخ البيضاء.. عطل فني يضرب "إنستاباي".. البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. وماذا يحدث في اجتماع البنك المركزي غدا؟

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

مدبولي يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

الأكثر قراءة

ليس خرقا!

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

زيزو والشناوي أساسيان، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

ننشر أسماء أساتذة جامعة القاهرة ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

بدلاء الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على الميت الظالم (فيديو)

ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

المزيد
الجريدة الرسمية