الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب الرئيس الأمريكي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية بدا سخيفا وشعرت بالإهانة

نائب الرئيس الأمريكى،
نائب الرئيس الأمريكى، فيتو

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، إن تصويت الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية بدا سخيفا بالنسبة له.

 

نائب الرئيس الأمريكى يعتبر تصويت ضم الضفة إهانة

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، شعرت بالإهانة بسبب تصويت الكنيست لضم الضفة الغربية خلال زيارتي لـ إسرائيل.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي، وفق ما نقلت وسائل إعلام دولية، أن تصويت الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية "بدا لي سخيفًا"، وأشار إلى أن، الأمور تسير بشكل جيد في ما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط.

كان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قد صوت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري بالموافقة على مقترحات قوانين تمهيدية بالقراءة الأولى بشأن فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية ومدينة "معاليه أدوميم" الاستيطانية، حسب ما نقلت القناة 12 العبرية 

من جانبها، قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم.

 

نتنياهو يصف التصويت على ضم الضفة باستفزاز متعمد

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصويت الكنيست على ضم الأراضي في الضفة الغربية  "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وتابع  مكتب نتنياهو: قانون ضم الضفة الغربية لن يمرر من دون دعم الليكود والائتلاف.

قوات الاحتلال تحتجز 44 فلسطينيا جنوب بيت لحم وتعتقل 20 من مدن الضفة الغربية

آليات الاحتلال تقتحم حي أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الكنيسة إسرائيل الضفة الغربية نتنياهو جيه دي فانس ضم الضفة الغربية

