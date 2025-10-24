الجمعة 24 أكتوبر 2025
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مدن وبلدات شمالي الضفة الغربية

 وقعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالي الضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أعلنت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم الجمعة، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة

وقالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصويت الكنيست على ضم الأراضي في الضفة الغربية  "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وتابع  مكتب نتنياهو: قانون ضم الضفة الغربية لن يمرر من دون دعم الليكود والائتلاف.

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح ضم الضفة الغربية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

