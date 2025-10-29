الأربعاء 29 أكتوبر 2025
خارج الحدود

قوات الاحتلال تحتجز 44 فلسطينيا جنوب بيت لحم وتعتقل 20 من مدن الضفة الغربية

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 44 فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

 

انتشار مكثف للجنود في أزقة المخيم

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم، وداهمت عددًا كبيرًا من منازل المواطنين، واحتجزت عشرات السكان داخلها لساعات طويلة، حيث جرى التحقيق معهم ميدانيًا قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا، مضيفة أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للجنود في أزقة المخيم، وسط توتر شديد بين الأهالي والقوات المقتحمة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم ومدينة الدوحة غربها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

 اعتقال ثلاثة شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 11 فلسطينيا من دورا القرع وبيتونيا في محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت خمسة فلسطينيين من ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة عزون شرق قلقيلية، ودمّرت محتويات منشأة زراعية في البلدة.

إلحاق أضرار جسيمة

وأشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا من بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، ودمّرت محتويات عدد من المحال التجارية في مخيم بلاطة شرق المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت عددًا من المحال التجارية وفتشتها بشكل دقيق، ما أدى إلى تدمير محتوياتها وإلحاق أضرار جسيمة بها.

