السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سموتريتش: ترامب سيغير رأيه بشأن ضم إسرائيل لـ الضفة الغربية

سموتريتش، فيتو
سموتريتش، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مساء اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغير رأيه في مسألة ضم إسرائيل للضفة الغربية عندما يدرك أهمية ذلك لوجودها وهويتها.

وأضاف سموتريتش: "نتنياهو يمتنع عن طرح موضوع فرض السيادة في الضفة الغربية خلال محادثاته مع ترامب.. نجدد التأكيد على أهمية فرض السيادة في الضفة الغربية والقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة"، وذلك وفق تعبيره.

 

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا للمستوطنين في الضفة الغربية خلال ٢٠٢٥

أعلنت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الجمعة، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة

وقالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصويت الكنيست على ضم الأراضي في الضفة الغربية  "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وتابع  مكتب نتنياهو: قانون ضم الضفة الغربية لن يمرر من دون دعم الليكود والائتلاف.

 

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح ضم الضفة الغربية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

إسرائيل ترامب الضفة الغربية نتنياهو

