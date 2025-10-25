قيادى ناصرى: نتنياهو يسعى لإرضاء اليمين المتطرف بمصادقة الكنيست الإسرائيلي

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة يُعد انتهاكًا واضحًا وصارخًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن هذا القرار لا يمتلك أي سند قانوني ويعد باطلًا من أساسه، ولا تترتب عليه أي آثار قانونية وفقًا لأحكام القانون الدولي.

ميثاق الأمم المتحدة يحظر على جميع الدول الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة

واكد فى تصريح لفيتو أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على جميع الدول الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وأن أي ضم أو فرض سيادة على أراض محتلة يعتبر باطلا ولاغيا ولا يعترف به المجتمع الدولي، خاصة وان قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة تحديدا القرار 242 والقرار 2334 تؤكد على عدم شرعية احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية وتطالب بالانسحاب الكامل منها، لافتا إلى أن القرار 2334 الصادر عام 2016 أكد بوضوح أن الاستيطان والضم لا أساس لهما من الشرعية ويشكلان عقبة أمام السلام.

فرض السيادة على أراض محتلة بالقوة يشكل جريمة عدوان وفقا للمادة الثامنة

وواصل حديثة قائلا أن فرض السيادة على أراض محتلة بالقوة يشكل جريمة عدوان وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية وتستوجب محاسبة القادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عنها.

وشدد على أن هذا القرار ينتهك بشكل صارخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يحمي حق الشعوب في تقرير مصيرها وإقامة دولتها المستقلة ولا يجوز لأي قوة احتلال حرمانها من هذا الحق.

نتنياهو يلعب على دغدغة مشاعر اليمين المتطرف

وتابع بقوله: يبدوا أن بنيامين نتنياهو يسعى جاهدًا إلى إطالة أمد الحرب في المنطقة بأي وسيلة ممكنة من أجل إنقاذ نفسه سياسيًا، خشية التعرض للمحاكمة أو الإقصاء من المشهد السياسي، خاصة في ظل تنامي الغضب الشعبي تجاه سياساته التي تهدف بالأساس إلى إرضاء اليمين المتطرف داخل حكومته، دون مراعاة حقيقية لمصالح الشعب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تأتي محاولة إصدار قرار من الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية كخطوة جديدة تستهدف استمالة التيار اليميني المتشدد، وإعطاء دفعة لمشروع "إسرائيل الكبرى، وهذا التطور الخطير يستدعي موقفًا عربيًا موحدًا، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، للتصدي لهذا المخطط الصهيوني الذي يهدد استقرار المنطقة ومستقبلها.

