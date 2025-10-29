الأربعاء 29 أكتوبر 2025
سفير الصين بالقاهرة يشيد بالجهود المصرية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة

سفير الصين بالقاهرة،
سفير الصين بالقاهرة، فيتو

أشاد السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج، اليوم الأربعاء، بالجهود المصرية الحثيثة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة ووقف المعاناة الإنسانية.

 كما أشاد بالمساهمة المهمة والكبيرة التي قدمتها مصر في المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، مؤكدًا أن الصين تقدر هذه الجهود المصرية المتواصلة.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة على أن بلاده ترحب بالدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وإحياء الآفاق السياسية لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.

وجاءت تلك التصريحات للسفير على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني لعرض ملامح الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030).

كما وصف لياو وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصراع في غزة بأنه "يستحق الترحيب"، لأن الكارثة الإنسانية حصلت أخيرًا على بعض التخفيف.

 وأشار أن التقدم الحالي يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة السلام الدائم، كما أوضح  أنه على الرغم من استئناف المساعدات الإنسانية، إلا أنها لا تزال تواجه عوائق كبيرة.

 

