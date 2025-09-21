الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزيرة خارجية فلسطين توجه رسالة للدول المعترفة بالدولة الفلسطينية

فارسين، فيتو
فارسين، فيتو

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: يجب منع تهجير الفلسطينيين قسرا. 

الاعتراف بالدولة رسالة أمل بمستقبل دولة فلسطين حرة

وأضافت وزيرة خارجية فلسطين: “صوت الشعب الفلسطيني سيكون مرتفعا في نيويورك.. والاعتراف بالدولة رسالة أمل بمستقبل دولة فلسطين حرة”.

حل الدولتين حل ممكن

وتابعت وزيرة خارجية فلسطين: “حل الدولتين ممكن.. أشكر كل الدول التي اعترفت وستعترف بالدولة الفلسطينية”.

واختتمت وزيرة خارجية فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزيرة الخارجية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين الفلسطينيين الشعب الفلسطيني فلسطين حل الدولتين الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

11 دولة تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالجمعية العامة للأمم المتحدة

شهيد برصاص الاحتلال خلال اعتداء على مواطنين شرق غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 10 جنود إسرائيليين في شمال غزة

تفاصيل المباحثات المصرية الفرنسية.. السيسي وماكرون يتابعان مخرجات مناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان الغاشم على قطر.. التأكيد على أهمية مؤتمر نيويورك كخطوة محورية نحو الاعتراف بدولة فلسطين

الأكثر قراءة

تأييد حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في قضية عامل السيرك بطنطا

زيادة الملء يهدد سد النهضة بالانهيار، ونصر علام يكشف سر فتح إثيوبيا لمفيض الطوارئ

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads