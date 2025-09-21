وزيرة خارجية فلسطين توجه رسالة للدول المعترفة بالدولة الفلسطينية
قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، في تصريحات صحفية اليوم الأحد: يجب منع تهجير الفلسطينيين قسرا.
الاعتراف بالدولة رسالة أمل بمستقبل دولة فلسطين حرة
وأضافت وزيرة خارجية فلسطين: “صوت الشعب الفلسطيني سيكون مرتفعا في نيويورك.. والاعتراف بالدولة رسالة أمل بمستقبل دولة فلسطين حرة”.
حل الدولتين حل ممكن
وتابعت وزيرة خارجية فلسطين: “حل الدولتين ممكن.. أشكر كل الدول التي اعترفت وستعترف بالدولة الفلسطينية”.
واختتمت وزيرة خارجية فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي.
