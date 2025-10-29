الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الصحة العالمية: استشهاد 421 شخصا في غزة بسبب سوء التغذية بينهم 113 طفلا عام 2025

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد 421 شخصا في قطاع غزة بسبب سوء التغذية بينهم 113 طفلا خلال عام 2025 فقط.

إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة ووكالاتها

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضيًا، أن دولة الاحتلال لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال الجلسة: إن المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب.

استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب

وأكد رئيس المحكمة إيواساوا أن إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

