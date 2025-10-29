محافظ الإسكندرية: 22 شاشة عرض بمناطق حيوية لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تجهيز شاشات عرض عملاقة بعدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، يوم السبت المقبل 1 نوفمبر، وذلك في إطار حرص المحافظة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث السياحي والثقافي العالمي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه يتم تركيب ٢٢ شاشة عرض كبرى في:(دوران الشاطبي أمام مستشفى الشاطبي- محطة الرمل - حديقة سعد زغلول -ميدان المنشية- ميدان صفية زغلول - شارع قناة السويس الحارة البطيئة قبل مطلع كوبري محرم بك -كوبري محرم بك المتجه للكورنيش -الجزيرة الوسطى أمام كارفور - أمام إشارة مرور صف كارفور - داخل نادي سموحة- منطقة سبا باشا طريق الكورنيش- قبل مدخل شارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة-أمام فندق جولدن جويل سيدي جابر -شارع المشير منطقة سيدي جابر -مساكن مصطفى كامل -ستانلي - منطقة بئر مسعود -دوران جيهان -شاطئ المحروسة - ميدان المندرة- ميدان شهر العسل- بجوار حي العجمي) وذلك لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، هذا بالإضافة إلى عرض المادة الإعلانية الخاصة بالترويج لهذا الحدث العالمي الضخم على اللوحات الإعلانية وشاشات العرض المتاحة بالطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على إشراك أبناء الإسكندرية في هذه اللحظة التاريخية المهمة التي تُعد تجسيدًا لعظمة الحضارة المصرية القديمة، مضيفًا بأن هذا الحدث الثقافي العالمي الكبير يُمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس الرؤية المستنيرة للدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإنساني من خلال تنفيذ أحد أضخم المشاريع الثقافية والسياحية على مستوى العالم.

