الضرائب: مد فترة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن سبتمبر 2025 لـ 2 نوفمبر

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر سبتمبر 2025 حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في 31 أكتوبر 2025، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه (إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر سبتمبر

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قرار المصلحة جاء نظرًا لإجازة يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وطالبت المسجلين بعدم الانتظار إلى آخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي.



وأكدت حرص مصلحة الضرائب المصرية تقديم الدعم الكامل ومساعدة المسجلين/ الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات، يمكن الاتصال على الخط الساخن 16395.

