مواعيد فيفا وكاف ورابطة الأندية، أزمات تهدد منتخب مصر المشارك في كأس العرب

يواجه منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب 2025، أزمة عنيفة قبل مواجهات البطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

جاءت الأزمة بسبب رابطة الأندية المصرية، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والاتحاد الدولي “فيفا”، خاصة أن كلًا منهم حدد مواعيد مباريات للأندية المصرية تمنع مشاركة نجوم منتخب مصر في البطولة.

تتمثل الأزمة في أن رابطة الأندية المصرية، وضعت مباريات لفريق بيراميدز الذي تواجد منه 7 لاعبين في معسكر منتخب كأس العرب الأخير، يومي 3 و6 ديسمبر في الدوري المصري، فيما يرتبط منتخب مصر بخوض مبارياته في كأس العرب أيام 2 و6 و9 ديسمبر، وهو ما يعني غياب لاعبي بيراميدز عن البطولة في أزمة عنيفة تهدد الفراعنة.

اشتعلت الأزمة أكثر بعدما حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مواعيد مباريات الجولة الثاني من مجموعات دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز، والجولة الثانية من الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري، أيام 28 و29 و30، وهو ما يمنع لاعبي الفرق الأربعة من الالتحاق بالفراعنة قبل انطلاق البطولة 1 ديسمبر، خاصة الفريق التي تخوض مبارياتها خارج مصر.

الفيفا من جانبه تدخل في الأزمة وشدد صعوبتها، بعدما وضع مباراة بيراميدز أمام بطل الأمريكتين في نصف نهائي الإنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر، وفي حالة الفوز يلعب النهائي أمام باريس سان جيرمان يوم 16، وهو ما يمنع التحاق لاعبي بيراميدز بالفراعنة في البطولة حتى في حالة التأهل من الدور الأول.

كشفت اللجنة المنظمة للبطولة في وقت سابق عن مواعيد مباريات دور المجموعات للبطولة التي يشارك بها منتخب مصر بقيادة المدير الفني حلمي طولان.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

وسيبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية

1.6 مليون تذكرة للبطولة، كأس العرب يقام على 6 من ملاعب مونديال 2022

فيما أعلن جاسم الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العرب 2025، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن بطولة كأس العرب المقبلة ستُقام على ستة ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022.

بطولة كأس العرب

وأوضح الجاسم أن هذه النسخة ستكون الثانية من بين ثلاث نسخ جديدة قادمة لكأس العرب، مشيرًا إلى أن القيمة الجماهيرية والفنية للبطولة هذا العام ستكون أكبر من النسخة السابقة، بفضل جودة الملاعب، والتنظيم المتكامل، والإقبال الكبير من الجماهير العربية.

وكشف الجاسم أن عدد التذاكر المطروحة يبلغ مليونًا وستمائة ألف تذكرة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الاتحادات المحلية لشراء جزء منها لصالح المشجعين من مختلف الدول العربية، لضمان حضور جماهيري واسع.

وأضاف أن بعض المباريات نفدت تذاكرها خلال فترة وجيزة، ما يعكس الشغف الكبير من الجماهير العربية لمتابعة البطولة التي باتت تشكل موعدًا كرويًا مميزًا في أجندة كرة القدم الإقليمية.

ويشارك منتخب مصر بقيادة حلمي طولان في كأس العرب المقبلة في قطر.

