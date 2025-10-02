الخميس 02 أكتوبر 2025
زغلول صيام يكتب: محمد النني الذي ظلمناه!

محمد النني
محمد النني

هناك نماذج من اللاعبين لابد أن تقف أمامهم لأنهم يعملون في صمت بعيدا عن ضجيج لاعبي كرة القدم وما نسمعه ونشاهده يوميا…. فعلا محترفين في حياتهم ويعرفون حقوقهم وواجباتهم…. فعلا نماذج تستحق أن تكون قدوة للشباب من خلال مسيرة حافلة بالإنجازات.

محمد النني واحد من هؤلاء النجوم الذين يعملون في صمت…. وقد شاءت الصدف السعيدة أن أتواجد في معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب وأتعرف على هذا اللاعب المحترم…. محترم في طريقة تفكيره… محترم في قيادته لزملائه.

النني الذي لعب لواحد من أكبر الأندية الإنجليزية (الآرسنال)، وهو النادي الذي يحلم كل لاعبي الدوري المصري أن يمروا من أمامه وليس اللعب بين صفوفه، لبى نداء الوطن فورا وبدون نقاش عندما تحدث معه الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب من أجل الانضمام لأول معسكر للفريق استعدادا لكأس العرب بالدوحة ديسمبر القادم.

لم يفكر ولم يسأل بل اتخذ القرار فورا بالموافقة، وهو النجم الذي كان يرتدي شارة كابتن منتخب مصر الأول في مناسبات عديدة …هذا هو النني الذي نعرفه والذي شارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس وقدم أداء ولا أروع في الأولمبياد.

نعم هو ليس من هواة الإعلام ولا البحث عن قصص وهمية إنما سلاحه العمل، شاهدت وتابعت الروح التي نشرها النني خلال المعسكر بين زملائه والحديث عن أهمية البطولة المقدمين عليها وضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق كأس العرب.

وجدته أول المقتنعين بل والداعمين لفكرة عمل فيديو دعم للمنتخب الأول قبل مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو لوأد فتنة حاول البعض إشعالها بين المنتخب الأول والمنتخب المشارك في كأس العرب، حديثه مع زملائه اللاعبين أبهرني وأنه طالما ارتدى شخص فانلة المنتخب وشعار مصر فهو جندي ومدافع عن تاريخ الكرة في مصر.

النني يا سادة الذي لعب مع منتخب مصر أكثر من 100 مباراة دولية و171 مباراة مع الآرسنال يضع نفسه تحت تصرف منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

ومع تعرضه للإصابة مع فريقه الجزيرة الإماراتي كان حريصا على التواصل مع الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب وشرح برنامجه العلاجي وحرصه على التواجد في المعسكر وإمكانية لحاقه بالمباراة الثانية أمام البحرين المحدد لها 12 أكتوبر.

أي روح يمتلكها هذا اللاعب المحترف في كل شيء؟

نعم الكابتن حلمي طولان كان محقا عندما اختار النني، وعندما فكر في المجموعة التي تحاول أن تقدم شيئا لمصر.

الروح التي لمستها في المعسكر الأول تؤكد أن هذا الفريق سيقدم شيئا مختلفا في كأس العرب بقطر في وجود جهاز فني يقوده الكابتن حلمي طولان ومعه صقر الكرة المصرية أحمد حسن.

النني يستحق تكريما خاصا على مسيرة حافلة بالعطاء مع كل منتخبات مصر، نعم تلك هي النماذج التي نفخر بها.

وللحديث بقية…

