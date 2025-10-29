شعبة المواد الغذائية: كرتونة البيض تقترب من 100 جنيه وهذا سبب التراجع

سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، فما هي أسباب انخفاض سعر كرتونة البيض في السوق؟ وهل تواصل أسعاره الانخفاضات خلال الفترة المقبلة؟

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفضت الكرتونة إلى ما بين 135 و140 جنيهًا بعد أن تجاوزت 160 جنيهًا مؤخرًا.

توقعات بانخفاض سعر كرتونة البيض لتصل لهذا السعر

وتوقع «المنوفي» مواصلة سعر البيض الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، وأن تواصل الأسعار هبوطها لتقترب من 100 جنيه للكرتونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "المنوفي" أن هذا التراجع يعود إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي بعد دخول دورات جديدة من مزارع التربية إلى السوق، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف وتراجع تكلفتها نتيجة انخفاض سعر الدولار وتحسن تدفق المواد الخام المستوردة.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض ينعكس إيجابيًا على المستهلكين ويساعد في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مشدّدا على أهمية دعم مربي الدواجن المحليين لضمان استمرار الإنتاج وعدم تكرار موجات الارتفاع السابقة.

ودعى المواطنين إلى الشراء وفق احتياجاتهم الطبيعية وعدم التكدس أو التخزين المبالغ فيه، خاصة مع توقع استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

واختتم "المنوفي" تصريحه بالتأكيد على أن هبوط أسعار السلع الغذائية الأساسية، ومنها البيض، يعد مؤشرًا إيجابيًا لتعافي الأسواق المصرية وتحسن المنظومة الاقتصادية، مطالبًا بمواصلة الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلك.

