خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نظيره الصيني غدا الخميس في كوريا الجنوبية

ترامب والرئيس الصيني،
ترامب والرئيس الصيني، فيتو

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج الساعة 11 صباحا غدا الخميس في كوريا الجنوبية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب أعلن في الأول من أكتوبر الجاري، أنه يجتمع مع الرئيس الصيني بعد أربعة أسابيع، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وبكين.

أهداف الاجتماع بين ترامب والرئيس الصيني 

وأشار ترامب إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة ملفات التجارة، الأمن الإقليمي، والعلاقات الثنائية، معربًا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات تخدم مصالح البلدين.

التوترات بين الصين والولايات المتحدة

ومن المتوقع أن يثير الاجتماع اهتمامًا واسعًا من قبل المراقبين الدوليين والأسواق المالية، خاصة مع التوترات الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة حول قضايا اقتصادية واستراتيجية.

