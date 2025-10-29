الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي تعريفات ترامب الجمركية على البرازيل

مجلس الشيوخ الأمريكى،
مجلس الشيوخ الأمريكى، فيتو

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء التعريفات الجمركية بنسبة 50% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على البرازيل في الوقت الذي يتواجد فيه الرئيس في آسيا للترويج للتعريفات الجمركية وتحقيق تقدم في الاتفاقيات التجارية. 

إنهاء حالة الطوارئ الوطنية

وفقا لمجلة بوليتكو، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على معظم السلع البرازيلية في يوليو الماضي. 

وانضم خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في التصويت، وهم: توم تيليس (كارولاينا الشمالية)، وسوزان كولينز (مين)، وليزا موركوفسكي (ألاسكا)، وميتش ماكونيل (كنتاكي)، وراند بول (كنتاكي)، وهو الراعي المشارك لهذا الإجراء. 

منع تعريفات ترامب على البرازيل وكندا

ويأتي التصويت وهو الأول في سلسلة من ثلاثة قرارات متوقعة تهدف إلى منع تعريفات ترامب على البرازيل وكندا، بالإضافة إلى تعريفاته الجمركية العالمية واسعة النطاق وسط توتر متزايد في مجلس الشيوخ بشأن تأثير حرب ترامب التجارية على المزارعين والشركات الصغيرة. 

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع المقبل في المرافعات الشفهية بشأن ما إذا كان ترامب قد تجاوز سلطاته باستخدام قانون الطوارئ لفرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم تقريب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الشيوخ الأمريكي التعريفات الجمركية ترامب البرازيل وكندا

مواد متعلقة

ترامب يكشف عن مفاجأة بشأن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

ترامب: قصف غزة ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار وإنما دفاع عن النفس

ترامب: صفقة السلام في غزة "تدخل المرحلة الثانية"

كان عليهم أن يردوا، ترامب يعلق على استئناف إسرائيل قصف غزة ومصير اتفاق وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

افتتاح المتحف المصري الكبير

تنظيم الاتصالات يواصل جهوده لضمان جودة الخدمات خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads