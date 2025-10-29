مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي تعريفات ترامب الجمركية على البرازيل

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء التعريفات الجمركية بنسبة 50% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على البرازيل في الوقت الذي يتواجد فيه الرئيس في آسيا للترويج للتعريفات الجمركية وتحقيق تقدم في الاتفاقيات التجارية.

إنهاء حالة الطوارئ الوطنية

وفقا لمجلة بوليتكو، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على معظم السلع البرازيلية في يوليو الماضي.

وانضم خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين في التصويت، وهم: توم تيليس (كارولاينا الشمالية)، وسوزان كولينز (مين)، وليزا موركوفسكي (ألاسكا)، وميتش ماكونيل (كنتاكي)، وراند بول (كنتاكي)، وهو الراعي المشارك لهذا الإجراء.

منع تعريفات ترامب على البرازيل وكندا

ويأتي التصويت وهو الأول في سلسلة من ثلاثة قرارات متوقعة تهدف إلى منع تعريفات ترامب على البرازيل وكندا، بالإضافة إلى تعريفاته الجمركية العالمية واسعة النطاق وسط توتر متزايد في مجلس الشيوخ بشأن تأثير حرب ترامب التجارية على المزارعين والشركات الصغيرة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع المقبل في المرافعات الشفهية بشأن ما إذا كان ترامب قد تجاوز سلطاته باستخدام قانون الطوارئ لفرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم تقريب.

