أطباء جامعة القناة ينجحون في تصحيح اعوجاج وتحدب عمود فقري لطفلة 

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفيات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، في إجراء عملية دقيقة لإصلاح تشوهات العمود الفقري مع تثبيت داخلي وتصحيح للاعوجاج الفقري لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.



حالة الطفلة ووضعها الصحي

وكانت قد حضرت الطفلة المريضة إلى مستشفيات جامعة قناة السويس وهي تعاني من اعوجاج شديد وتحدب واضح بالعمود الفقري (حالة تشوه فقري معقد) أثّر على اتزان العمود الفقري ووظائفه الحيوية، مما استدعى التدخل الجراحي الدقيق لإعادة الاستقامة والتوازن الفقري عبر عملية إصلاح وتثبيت داخلي.

صور الأشعة قبل الجراحة، فيتو

صور الأشعة بعد الجراحة، فيتو

أُجريت العملية تحت رعاية كل من من الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الأستاذ الدكتور خالد السيد رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة قناة السويس.

الفرق المشاركة في الجراحة

وضم الفريق الطبي المشارك نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين: الأستاذ الدكتور على أبوالمضاوى أستاذ جراحة المخ والأعصاب الأستاذ الدكتور محمد يوسف القزاز– أستاذ جراحة المخ والأعصاب، الأستاذ الدكتور شريف الخطيب – أستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور هشام رفعت – مدرس جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد عبد العظيم – مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب

الأطباء المقيمين دكتور عبد الله شاهين، دكتور محمود ابو القاسم، دكتور عمر حسين، دكتور أحمد صالح.

وتمت العملية بتعاون وثيق مع فريق التخدير والعناية المركزة بقيادة الدكتور إسلام جبر – مدرس التخدير والعناية المركزة، وبمشاركة الأطباء المقيمين: آلاء أحمد، لبنى صلاح، وأحمد محمد، كما ساهم فريق التمريض بجهود متميزة تحت إشراف: هدى صبحي، مصطفى كمال، محمود متولى.



كما جاء إشراف العمليات، بمشاركة فريق تمريض جراحة المخ والأعصاب والذى ضم أنس ناصر، شيماء رشاد، سمر بدوي، وثريا عوض الله.

نجاح العملية واستقرار حالة المريضة

ومن جهة أخرى، أعلن فريق الجراحين عن نجاح العملية مع استقرار الحالة الصحية للمريضة عقب الجراحة، وذلك في إنجاز طبي يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته مستشفيات جامعة قناة السويس في مجال الجراحات الدقيقة والمعقدة للعمود الفقري.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، عن خالص تقديره بالفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الأستاذ الدكتور خالد السيد رئيس القسم، على هذا الإنجاز المتميز الذي يعكس كفاءة وخبرة كوادر كلية الطب بجامعة قناة السويس، ويجسد التزام المستشفيات الجامعية برسالتها في تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة على أعلى مستوى من الجودة والاحترافية.

مقدما الشكر للدكتور أحمد مهدي نائب مدير المستشفى الجامعي ومدير العمليات، وفريق التخدير، وقطاع التمريض، على ما بذلوه من جهد وتعاون ساهم في نجاح هذه العملية المعقدة".

