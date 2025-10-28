جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية وتوعوية بقرية أم عزام في القصاصين

نظمت جامعة قناة السويس قافلة شاملة بقرية أم عزام بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ضمن القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة لتقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين في مختلف المجالات.

استمرار الجامعة في تقديم دورها المجتمعي

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، أن الجامعة مستمرة في تنظيم القوافل المتكاملة دعمًا للمبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة بالقرى المصرية.

وأوضح أن هذه القوافل تمثل ترجمة عملية لدور الجامعة في ربط المعرفة الأكاديمية بخدمة المجتمع، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز المشاركة المجتمعية الفعالة.

جانب من أعمال القافلة، فيتو

قافلة أم عزام

وجاءت القافلة بإشراف عام من الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت أن القوافل التنموية الشاملة تُجسد التعاون المثمر بين كليات الجامعة المختلفة، مشيرة إلى أن قافلة أم عزام قدّمت خدمات ميدانية موسّعة في مجالات الطب البشري والبيطري والتمريض والزراعة ومحو الأمية.

وشملت أعمال القافلة توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لعدد 418 حالة بواقع: باطنة (60)، أطفال (70)، طب أسرة (45)، رمد (49)، أنف وأذن (61)، جلدية (31)، جراحة (6)، مسالك بولية (19)، عظام (48)، نِساء (17)، وأسنان (12).

كما استهدفت القافلة الكشف على نحو 600 حالة بيطرية من الحيوانات المختلفة، وتقديم الأدوية والإرشادات البيطرية لأصحاب المزارع والمربين.

وشاركت كلية التمريض في تقديم جلسات توعوية تناولت وسائل منع الحمل والنزيف الرحمي وعلامات الخطورة أثناء الحمل، إلى جانب ندوة تثقيفية عن التنمر، تضمنت تعريف أنواعه وأضراره الصحية والنفسية والاجتماعية على الفرد والأسرة والمجتمع.

وقدّم مركز تعليم الكبار وكلية التربية توعية لأهالي القرية حول أهمية التعليم ومخاطر الأمية، وتشجيعهم على الاستمرار في التعلم، كما تم توجيه الدارسين الناجحين إلى فرع محو الأمية بالمحافظة القديمة بالإسماعيلية لاستكمال استخراج الشهادات الخاصة بهم، وفي المجال الزراعي، قامت كلية الزراعة بمتابعة خمسة مزارع، واستفاد من خدماتها 25 مزارعًا، حيث تم تقديم التوصيات الفنية وصرف الأدوية الزراعية اللازمة لتحسين الإنتاج ودعم التنمية الريفية.

