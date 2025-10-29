المسلماني: ملف المعاشات تم استكماله والمالية أرسلته لرئاسة الوزراء

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن لقائه السادس بوزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين لمنظمة الإنكوساي بمدينة شرم الشيخ.

وكشف المسلماني أن وزارة المالية قد انتهت من استكمال جميع البيانات الخاصة بملف معاشات "ماسبيرو"، وذلك بعد أسابيع من العمل المتواصل والتنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأفاد المسلماني بأن الملف قد انتقل من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "هناك رؤية أوسع وضعتها وزارة المالية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام ومساعدتها على أداء مهامها وإنجاز رسالتها".

وجدد المسلماني الشكر باسم أبناء "ماسبيرو" وكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بحل أزمة معاشات ماسبيرو، واستعادة قوة إعلام الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.