الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المسلماني: ملف المعاشات تم استكماله والمالية أرسلته لرئاسة الوزراء

أحمد المسلماني، فيتو
أحمد المسلماني، فيتو

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن لقائه السادس بوزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين لمنظمة الإنكوساي بمدينة شرم الشيخ.

وكشف المسلماني أن وزارة المالية قد انتهت من استكمال جميع البيانات الخاصة بملف معاشات "ماسبيرو"، وذلك بعد أسابيع من العمل المتواصل والتنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام.

 وأفاد المسلماني بأن الملف قد انتقل من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "هناك رؤية أوسع وضعتها وزارة المالية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام ومساعدتها على أداء مهامها وإنجاز رسالتها".

وجدد المسلماني الشكر باسم أبناء "ماسبيرو" وكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بحل أزمة معاشات ماسبيرو، واستعادة قوة إعلام الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب أحمد المسلماني أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للاعلام الدكتور أحمد كجوك الوطنية للإعلام للرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة شرم الشيخ معاشات ماسبيرو وزارة المالية

مواد متعلقة

المسلماني: فرق عمل عابرة للقطاعات لتوحيد رؤية ماسبيرو وتعزيز قدرته على المنافسة

أحمد المسلماني يعلق على تغطية ماسبيرو لقمة شرم الشيخ

الأكثر قراءة

أين صوت الناس في لجان الشيوخ!

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

لحظة إنقاذ مسن من الموت حرقا في شقته، والنشطاء: شجاعة ولاد البلد (فيديو)

افتتاح المتحف المصري الكبير

تنظيم الاتصالات يواصل جهوده لضمان جودة الخدمات خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

المزيد
الجريدة الرسمية