سر صدام لاعبي ريال مدريد مع تشابي ألونسو

كشف الإعلامي الإسباني ماريو كورتيجانا عن استياء عدد من لاعبي ريال مدريد بسبب مطالب المدير الفني تشابي ألونسو التكتيكية والانضباط الذي فرضه على الفريق بعد خلافته للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

لاعبو ريال مدريد ينتقدون طريقة تشابي ألونسو

بعض لاعبي ريال مدريد يرون أن مطالب ألونسو تحمل المبالغة وبأنهم قد حققوا البطولات دون القيام بها لذا باتت الشكوى حاضرة في غرفة الملابس حتى إن عددا منهم قد أظهر ذلك بشكل علني مثلما هو الحال مع فينيسيوس جونيور.

التغييرات شملت أيضا فرض النظام على الجداول الزمنية وزيادة ساعات التدرب في صالة الألعاب الرياضية وإفراد مساحة كبيرة من الوقت لمشاهدة الفيديوهات وتصحيح الأخطاء، وهو ما زاد من وتيرة التوتر بين المدرب الإسباني ولاعبي الميرنجي.

